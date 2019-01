’Apple in Netflix-dienst voor games’

Dat maakt newsblog Cheddar op uit verklaringen van vijf mensen die bij het project in ontwikkeling betrokken zouden zijn.

Geruchten gaan al langer dat het grootste technologiebedrijf ter wereld een eigen dienst voor muziek, series en online tijdschriften wil optuigen.

Apple wil als het gaat om games nu uitgever worden, zonder ze zelf te ontwikkelen. Via zijn abonnementsdienst vergelijkbaar met zijn iTunes-winkel zouden gamers spellen kunnen kopen.

Miljardeninvestering

Die markt heeft een omvang van $100 miljard, en zou met teruglopende inkomsten voor de iPhone een aanvulling kunnen zijn.

Van iPhone-maker Apple is uit geruchten ook bekend dat het aan een abonnementendienst voor tv-series werkt. Het zou zeker $1 miljard investeren in eigen producties, Netflix steekt er $8 miljard in dit jaar.

Meer financieel nieuws via je e-mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!