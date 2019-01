Nieuwe fraudeklachten VS tegen Chinees Huawei

Dat melden Amerikaanse media maandagavond op basis van bronnen bij de Amerikaanse overheid. Het gaat om het formaliseren van eerdere verdenkingen.

Bij de aanklachten gaat het ook om beschuldigingen van bankfraude, het tegenwerken van opsporingsdiensten en wederom van diefstal van technologie.

Huawei Technologies ligt al maanden onder vuur. Zijn cfo Meng Whazou is in Canada gearresteerd op verdenking van het ondersteunen van banken bij het omzeilen van door de VS opgelegde sancties in Iran.

Zij zit vast. De VS vragen vergeefs om haar uitlevering.

China spreekt de aanklachten fel tegen en dreigt met tegenmaatregelen.

Nieuwe aanklachten zouden direct een escalatie in de handelsoorlog tussen de twee grootste economieën betekenen. Deze week worden de handelsgesprekken vervolgd.

In Europa wordt Huawei in toenemende mate geweerd. Zijn technologie wordt nog wel geaccepteerd, maar niet in de vitale onderdelen van ict-systemen.

Vodafone stopte vorige week met de apparatuur van Huawei.

De VS weerden Huawei eerder omdat het Chinese bedrijf, dat steun van het militaire apparaat en een geducht hack-divisie daar binnen, gebruik zou maken van ’poorten’ in de apparatuur die Huawei bewust zou openlaten. Die zouden later gebruikt kunnen worden om te hacken.

In 2014 en drie jaar later is Huawei schuldig bevonden aan contractbreuk en verduistering van bedrijfsgeheimen in de VS bij T-Mobile.

