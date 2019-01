Philips voert verkopen op

De jaaromzet dikte op vergelijkbare basis met 5 procent aan tot 18,1 miljard euro. Daarbij kwam er voor 10 procent meer aan orders binnen dan in 2017. De nettowinst viel wel lager uit. Onder de streep bleef bijna 1,1 miljard euro over, tegen 1,9 miljard euro in het voorgaande jaar. Die winstdaling had vooral te maken met het afbouwen van het belang in voormalige verlichtingsdivisie Signify. De winst uit voortgezette activiteiten ging wel omhoog.

