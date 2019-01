Vertraging economische cijfers VS duurt voort

De shutdown is nu voor drie weken beëindigd en maandag zijn veel ambtenaren in de Verenigde Staten weer aan het werk gegaan. Het ministerie van Handel publiceert gegevens over onder meer de Amerikaanse woningbouw, fabrieksorders en winkelverkopen. Komende woensdag zou een cijfer gemeld worden over de economische groei in de VS, maar deze loopt waarschijnlijk vertraging op.

Het belangrijke banenrapport van het ministerie van Arbeid op vrijdag zou wel gewoon naar buiten moeten komen. Volgens het bureau is nog niet te zeggen wanneer alle economische data precies gepubliceerd zullen gaan worden. Er zal zo spoedig mogelijk meer info naar buiten worden gebracht over planning, aldus een verklaring.