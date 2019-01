Winst Siemens Healthineers omhoog

Healthineers zette een winst van 345 miljoen euro in de boeken, tegen een resultaat van 310 miljoen euro een jaar eerder. Dat is beter dan kenners hadden voorzien. De opbrengsten kwamen uit op 3,3 miljard euro, van 3,2 miljard euro een jaar terug en nagenoeg in lijn met de verwachtingen. Healthineers herhaalde zijn jaardoelstellingen.

Topman Bernd Montag sprak in een verklaring van een kwartaal met ,,een licht en een donker verhaal''. Daarbij wees hij specifiek naar de cijfers van de diagnose-activiteiten, die flink tegenvielen. Bij het onderdeel zakte de kwartaalwinst met 24 procent. Dat kwam onder meer door kosten voor het lanceren van een nieuwe machine die bloed en urine test. Er worden nu stappen gezet om de gang van zaken bij de tak te verbeteren, aldus Montag.