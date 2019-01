SAP wil omzet uit clouddiensten fors opvoeren

De totale omzet van SAP moet in 2023 uitkomen op meer dan 35 miljard euro. Vorig jaar werd een totale omzet in de boeken gezet van 24,7 miljard euro, inclusief wisselkoersen. Bij constante wisselkoersen bedroeg de omzet bijna 26 miljard euro, wat hoger is dan het bedrijf zelf had verwacht. De orders voor cloudproducten overtroffen in 2018 voor het eerst de grens van 10 miljard euro. De winst na belastingen ging licht omhoog tot ruim 4 miljard euro.

Volgens SAP werd op alle fronten beter gepresteerd dan verwacht, zelfs na het meermaals verhogen van de prognoses. In november kondigde SAP nog de overname aan van het Amerikaanse Qualtrics dat software voor tevredenheidsonderzoeken ontwikkelt ter waarde van 8 miljard dollar. Begin vorig jaar werd bekend dat cloudsoftwarebedrijf Callidus wordt overgenomen voor 2,4 miljard dollar.