'AEX kan door Philips hoger openen'

De cijfers van Philips krijgen waarschijnlijk een positieve ontvangst. Het zorgtechnologieconcern heeft vorig jaar iets meer verdiend dan analisten voorzagen. Philips kondigde verder een dividendverhoging aan en de start van een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 1,5 miljard euro.

Ook NSI kwam met cijfers. De vastgoedinvesteerder verdiende in 2018 minder geld door de verhuur van panden in vergelijking met een jaar eerder. De zogeheten nettohuuropbrengsten daalden als gevolg van het afstoten van panden. De waarde van de bezittingen steeg wel.

Opticiens

Het aandeel Vopak zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Kempen schroefde zijn aanbeveling voor het tankopslagbedrijf op. Analisten van NIBC verlaagden het advies op het aandeel Sif.

Aan het overnamefront kondigde GrandVision aan de online-opticien Charlie Temple te kopen. Financiële details werden door het moederconcern van optiekketens als EyeWish en Pearle niet gegeven. Bij het bedrijf werken zo'n 40 mensen.

Hoofdindexen

Voedings- en verzorgingsmiddelenconcern Unilever liet weten de Amerikaanse maker van eco-vriendelijke was- en huishoudschoonmaakproducten The Laundress over te nemen. Ook daar werd een overnamesom niet gemeld. Momenteel bestaat de portefeuille van The Laundress uit 85 producten.

De Europese beurzen sloten maandag lager. De AEX-index zakte 0,8 procent tot 510,88 punten en de MidKap daalde 0,5 procent tot 720,78 punten. De hoofdindexen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,9 procent. Ook Wall Street verloor terrein. De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent in het rood op 24.528,22 punten. De bredere S&P 500 zakte 0,8 procent en schermenbeurs Nasdaq verloor 1,1 procent.

De euro was 1,1432 dollar waard, tegen 1,1443 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 52,20 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer, op 60,14 dollar per vat.