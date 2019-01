'Kritiek op overname Oslo Børs door Euronext'

Euronext lanceerde onlangs zijn bod op Oslo Børs van omgerekend 625 miljoen euro. Euronext zegt al meer dan de helft van de aandelen toegezegd te hebben gekregen. Wel zijn door Oslo Børs mogelijke tegenbieders uitgenodigd. Naar verluidt hebben beursbedrijven als Nasdaq en London Stock Exchange (LSE) ook interesse in Oslo Børs.

Trellevik wil dat de overheid regelgeving aangrijpt om de overname van Oslo Børs door Euronext te dwarsbomen. Hij maakt zich zorgen over de mogelijke impact van het eigenaarschap van Euronext op de beurs in Oslo. De parlementariër wijst erop dat veel kleine en middelgrote bedrijven in Noorwegen afhankelijk zijn van de beurs voor toegang tot kapitaal.