UWV: dit jaar 1,2 miljoen vacatures

In juni van het vorig jaar ging het UWV nog uit van iets meer dan 250.000 WW-uitkeringen eind 2019. Nu is die voorspelling bijgesteld naar 237.000. Het aantal WW’ers daalde vorig jaar ook al sneller dan verwacht: eind 2018 waren het er 266.000, liefst 24.000 minder dan het UWV had geraamd.

Doordat er minder werklozen zijn, is het UWV minder kwijt aan uitkeringen. De kosten daarvoor dalen dit jaar met €382 miljoen, tot onder de €4 miljard.„De arbeidsmarkt wordt steeds krapper”, stelt het UWV. Bijna de helft van de vacatures is inmiddels moeilijk vervulbaar. Vooral in de bouw is de roep om personeel erg groot.

Het UWV verwacht wel een lichte toename van het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, tot 816.000 stuks. Dit komt vooral doordat mensen van 60 jaar en ouder langer doorwerken als gevolg van de verhoging van de pensioenleeftijd. De lasten op dit vlak stijgen waarschijnlijk van €12,4 miljard vorig jaar naar €12,9 miljard dit jaar.