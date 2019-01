Beursverslag: Philips en Unilever duwen beurs omhoog

Rond 12:45 uur stond de AEX 0,8% hoger op 514,9 punten.

De beurs van Frankfurt stond vrijwel onveranderd. Parijs steeg 0,6% en in Londen schoot de FTSE100 1,3% omhoog, vooruitlopend op de stemming in het Britse parlement over een aantal Brexit-voorstellen.

Op Wall Street verloor de Dow Jones-index maandag 0,8%. Machinemaker Caterpillar en chipproducent Nvidia kwamen maandag in de VS met zware dompers. De futures wijzen op een 0,1% lagere opening vandaag.

Beleggers kijken behalve naar de stemming in het Britse parlement ook met argusogen naar de hervatting van het handelsoverleg tussen de VS en China in de komende twee dagen. De VS zette deze op scherp met nieuwe klachten tegen technologiebedrijf Huawei.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging Philips met een winst van 3,5% aan kop. Het medische technologiebedrijven presteerde in het vierde kwartaal iets beter dan verwacht en kondigde een aandeleninkoopprogramma aan.

Tankopslagbedrijf Vopak klom 1,6%, na een adviesverhoging naar ’kopen’ door Kempen.

Unilever pakte er 1,4% bij, na de aangekondigde overname van een Amerikaanse maker van milieuvriendelijke was- en huishoudschoonmaakproducten. Unilever komt donderdagochtend met zijn kwartaalcijfers.

Olieconcern Shell won 0,9%, gesteund door een stijging van de olieprijs als gevolg van onder meer de Amerikaanse sancties tegen olieland Venezuela.

ASML, de uitblinker van vorige week na het positief ontvangen kwartaalbericht, leverde 0,4% in. De chipmachinefabrikant kondigde maandag de overname aan van de failliete Nederlandse branchegenoot Mapper.

In de onderste regionen stonden ook ING en ABN Amro met verliezen van 0,5% en 0,3%.

Bij de middelgrote fondsen ging de toeleverancier aan de chipsector Besi met een winst van 2,1% aan kop.

Optiekketen GrandVision steeg 1,4%, in reactie op de aankondiging van een kleine overname.

Ingenieuwbureau Arcadis stond met een verlies van 1,5% onderaan in de Midkap.

Smallcap NSI pakte er 1,1% bij. De vastgoedinvesteerder rapporteerde lagere huuropbrengsten als gevolg van het afstoten van panden. De waarde van de bezittingen steeg wel.

Funderingsbouwer Sif zakte 3,5%, na door zakenbank NIBC van de kooplijst te zijn gehaald.

