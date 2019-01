'DSM versterkt positie met samenwerking'

DSM steekt ongeveer 135 miljoen euro in de joint venture, waarvan de Nederlanders voor 75 procent eigenaar worden. Het gezamenlijke bedrijf, dat enkele productiefaciliteiten in China zal bezitten, biedt volgens marktvorsers de mogelijkheid de toeleveringsketen van DSM te vereenvoudigen. Nu concentreert DSM zijn productie van vitamine E voornamelijk in Zwitserland. Al met al gaat het om een tamelijk kleine investering voor DSM, aldus KBC.

KBC hanteert een accumulate-advies. Baader noemt de stap van DSM een ,,grote strategische beslissing''. De marktvorsers hier hanteren een buy-advies. DSM noteerde dinsdagochtend omstreeks 09.25 uur 0,3 procent lager op 79,96 euro.