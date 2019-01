Belgische opdracht voor Nedap

De systemen worden geleverd aan het algemeen ziekenhuis Zeno in de gemeente Knokke-Heist, dat in april is geopend. Met behulp van de systemen moet de veiligheid van patiënten en werknemers verzekerd worden en kunnen auto's van nooddiensten snel toegang krijgen tot het terrein van het ziekenhuis. Nedap werkt bij het project samen met partner Electro Enterprise Gullegem.

