'Philips verrast met dividendverhoging'

Volgens de marktvorsers waren de resultaten bij Connected Care afgelopen kwartaal net als in eerdere periodes beneden verwachting. Wat betreft de vrije kasstroom zijn ze eveneens licht teleurgesteld. De rest van de kwartaalcijfers van het Nederlandse zorgtechnologieconcern lag min of meer in lijn met de prognoses van kenners.

ING heeft alles bij elkaar een neutraal oordeel over het kwartaalbericht van Philips. Het advies blijft staan op hold, met een koersdoel van 37 euro. Philips was dinsdagochtend een van de stijgers in de AEX. Omstreeks 9.50 uur noteerde het aandeel 0,8 procent hoger op 32,57 euro.