PG&E vraagt faillissementsbescherming aan

PG&E is door onderzoekers verantwoordelijk gehouden voor meerdere branden in de afgelopen jaren, waarbij in totaal meer dan honderd mensen om het leven zijn gekomen. Het bedrijf rekent op circa 50.000 tot 100.000 partijen die een schadevergoeding eisen.

De stap om een zogeheten Chapter 11-faillissementsprocedure te beginnen moet het bedrijf in staat stellen om operationeel te blijven, terwijl achter de schermen aan een reddingsplan wordt gewerkt. Een consortium met activistische belegger Elliott Management zou onlangs al met een voorstel hiertoe zijn gekomen, om de noodzaak van faillissementsbescherming te voorkomen. En er gingen geruchten dat er ook nog een ander consortium met een plan bezig zou zijn. Maar dit heeft vooralsnog niets concreets opgeleverd.