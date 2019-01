Waarom krijg ik loonsanctie als werknemer tekortschiet?

Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

Vorige week kreeg ik een brief van het UWV. Eén van onze medewerkers is bijna twee jaar ziek. Hij heeft een WIA-uitkering aangevraagd. Het UWV meldt ons dat wij het loon een jaar extra moeten doorbetalen. We hebben een loonsanctie, omdat de werknemer onvoldoende heeft meegewerkt aan zijn re-integratie. Dat klopt toch niet? Ik zou zeggen dat de werknemer dan een sanctie verdient.