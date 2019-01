Total stuit op nieuw gasveld in Noordzee

Volgens analisten is dat verhoudingsgewijs een grote vondst in de Britse wateren van de Noordzee. Total heeft 25 procent van het veld en de Chinese branchegenoot Cnooc bezit 50 procent en is de exploitant. Het Italiaanse energiebedrijf Edison, dochteronderdeel van het Franse EDF, bezit de rest.

In september vorig jaar ontdekte Total nog een groot olie- en gasveld bij de Shetland-eilanden.