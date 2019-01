Schuldpapier Venezuela opeens gewild

Nadat vrijwel alle staatsobligaties en die van het staatsoliebedrijf PDVSA november 2017 onderuit gingen, en rentebetalingen niet langer konden aflossen, is er zicht op herstel gekomen.

En dat ondanks de harde sancties die de Verenigde Staten maandag tegen de Venezuelaanse olieexport hebben ingevoerd in een poging de financering van de staat te frustreren en de linkse president Maduro ten val te brengen vanwege de humanitaire ramp in het land.

Opbrengsten van Amerikaanse verkopen van Venezuelaanse olie via dochterbedrijven of gelieerde ondernemingen worden richting Caracas geblokkeerd.

Omdat er Amerikaanse sancties op iedere transactie met Venezuela liggen, wordt heronderhandelen van aflossing van obligaties lastig.

Maar handelaren in staatsschuld gokken erop dat er snel een oplossing wordt gevonden als er een nieuwe regering komt.

Profijt

Grote beleggingsfondsen als Goldman Sachs, BlackRock, T Rowe Price en Stone Harbor rekenen erop dat hun eerdere aankopen van het schuldpapier profiteren van die wisseling. Hun inkopen leidden al tot een waardevermeerdering.

Goldman Sachs zorgde voor reuring in de markt toen het in 2017 tegen $865 miljoen ogenschijnlijk waardeloze obligaties van oliebedrijf PDVSA kocht. Twee van Goldmans portefeuilles behoren nu tot de best presterende in deze markt van opkomende landen.

Mega-verlies

Eind vorige maand ging een staatsobligatie van 23 dollarcent naar 33 dollarcent maandag. Die van staatsoliemaatschappij PDVSA gingen van 14 naar 24 dollarcent.

Voorlopig zijn de meeste beleggers nog altijd ’zuur’: ze kochten het staatspapier veel eerder tegen aanzienlijk hogere prijzen; de prijsstijging van afgelopen dagen verbleekt daarbij.

Kort

Volgens analisten kan de rally in obligaties ook van korte duur zijn: alles is afhankelijk van de keuze die militairen gaan maken.

Tegelijkertijd profiteren de obligaties van Venezuela van de belangstelling van beleggers voor opkomende markten, nuanceren analisten.

Voorlopig steunen zij de in januari herbenoemde president Maduro, het volk schaart zich steeds meer achter de oppositieleider Guiadó. Die verklaarde zich vorige week tot nieuwe president, direct gesteund door Washington en alle buurlanden van Venezuela. China en Rusland steunen Maduro.

Russiche deal

Het Russische oliebedrijf Rosneft betaalde Venezuela $6,5 miljard in ruil voor nog te leveren olie.

Olieconcern PDVSA meldde vorig jaar niet aan al zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen: de installaties en leidingen worden onvoldoende onderhouden vanwege een tekort aan investeringen.

