Werkgever met handen in het haar om vakantiedagen

„Te veel werknemers zitten op een steeds verder groeiende berg vakantiedagen, wat werkgevers extra problemen zal geven als straks de herfst komt en we hopelijk zien dat bedrijven herstellen,” zegt Angel Hoover, Head of Benelux Willis Towers Watson.

Werkgevers kunnen werknemers niet wettelijk dwingen om vakantiedagen op te nemen. Er zal dus overlegd moeten worden.

Verandering

Een op de vijf Nederlandse bedrijven gaat sinds de coronacrisis anders om met de ongebruikte jaarlijkse vakantiedagen, blijkt uit onderzoek van consultancybedrijf Willis Towers Watson. Voor elk bedrijf kan die aanpassing er anders uitzien.

Er is een maximum aan het aantal verlofdagen dat kan worden meegenomen naar een volgend jaar, maar samen met de Nederlandse overheid wordt gekeken of deze grens verschoven kan worden.

Hoover zegt dat bedrijven ook overwegen vakantiedagen terug te kopen van werknemers, maar dat dit „misschien niet haalbaar is voor bedrijven die kampen met cashflowproblemen vanwege de impact van de pandemie op de economie.”

Haalbaarheid

Afgezien van de haalbaarheid van een dergelijk plan, is het ook van belang dat werknemers vakantie blijven nemen om op te laden, voegt Hoover toe. „Het belangrijkste is dat bedrijven hun medewerkers stimuleren om zoals gewoonlijk in de zomer vakantie te nemen op om te laden voor wat hopelijk een drukke tweede helft van het jaar zal zijn.”

Voor dit onderzoekkeek Willis Towers Watson naar het beleid bij meer dan 100 Nederlandse bedrijven.