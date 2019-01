DSM gaat vitamine E in China produceren

DSM zal voor 75% eigenaar worden van de joint venture en steekt €135 miljoen in het initiatief. De joint venture zal de productiefaciliteiten van vitamine E in het Chinese Jingzohou, Hubei moderniseren en opknappen. Daarnaast krijgt het samenwerkingsverband een minderheidsbelang in de vestiging van Nenter in Shishou

De joint venture biedt de chemieproducent de mogelijkheid om de productie van vitamine E voor onder meer de diervoederindustrie dichter bij de Chinese en Aziatische markt brengt en is het beter in staat te voldoen aan de wereldwijde vraag.

De joint venture zal naar verwachting in het tweede of derde kwartaal van dit jaar actief zijn, afhankelijk van de goedkeuring van de toezichthouders.