'Omzetgroei Unilever vertraagd in 2018'

De autonome omzetgroei, dus exclusief wisselkoersen, overnames en desinvesteringen, komt uit op 3 procent, schatten de kenners. Dit is de onderkant van de bandbreedte die Unilever voor zichzelf als doelstelling heeft gesteld. De voedingsmiddelen- en wasmiddelenreus herhaalde onlangs het streven om zijn onderliggende opbrengsten met 3 tot 5 procent per jaar op te krikken tot 2020. In 2017 ging de autonome omzet met 3,5 procent omhoog.

De totale omzet voor heel 2018 komt neer op 51,1 miljard euro, verwachten marktvorsers in doorsnee. Het jaar daarvoor was dat nog 53,7 miljard euro. Het concern kampte onder meer met negatieve wisselkoerseffecten. In het vierde kwartaal zou de totale omzet op 12,2 miljard euro uitkomen. Dat zou onderliggend een omzetgroei van 3,5 procent zijn, tegen 4 procent een jaar eerder. Inclusief wisselkoersen en desinvesteringen is de omzet naar verwachting met 5 procent gedaald.

Visie nieuwe topman

Wat betreft winstgevendheid maakte Unilever wel een sprong voorwaarts, ramen analisten. Ze rekenen op een onderliggende operationele winstmarge van 18,2 procent, tegen 17,5 procent een jaar eerder. Unilever mikt op het niveau van 20 procent tegen 2020. De onderliggende operationele winst zou over heel 2018 op 9,3 miljard euro moeten uitkomen, volgens de consensus. In 2017 was dit 9,4 miljard euro.

De toelichting van de nieuwe topman Alan Jope zal verder in de schijnwerpers staan. Beleggers zullen alert zijn voor zijn visie op de strategische koers van Unilever. Jope nam per 1 januari het roer bij het concern over van Paul Polman.

Het bedrijf deed een reeks van overnames in het afgelopen kwartaal, zoals de miljardendeal met GlaxoSmithKline (GSK) in Azië en de overname van De Vegetarische Slager. De geruchten gaan rond dat Unilever ook een oog heeft op Graze, een aanbieder van gezonde snacks. Maar volgens analisten van JPMorgan moet het concern naar veel grotere overnames vissen, bijvoorbeeld in de lucratieve markt van luxe verzorgingsproducten, om zo een groeivoorsprong op branchegenoten te winnen.