’Nieuw overleg beëindigt handelsoorlog niet’

De Chinezen onderhandelen onder leiding van vicepremier Liu He Ⓒ EPA

Amsterdam - Het overleg tussen de Chinese vicepremier Liu He en de Amerikaanse minister Steven Mnuchin van Financiën in de komende twee dagen in Washington gaat waarschijnlijk geen einde brengen aan het handelsconflict tussen beide landen. Wel zou het de VS ertoe kunnen aanzetten de invoering van extra importheffingen opnieuw op te schorten.