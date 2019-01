Belastingvrije schenking paps en mams gemakkelijker

Die opvallende uitspraak is het voorlopige slotstuk van een conflict tussen de Belastingdienst en een vrouw die 2013 ruim twee ton van haar ouders kreeg voor het verbouwen van haar huis. De aannemer was al in december 2012 begonnen met het versturen van facturen – voorafgaande aan de schenking bracht hij in totaal bijna €80.000 in rekening.

Dat gedeelte van de gift was daarom niet belastingvrij, aldus de fiscus, die de vrouw een naheffing oplegde van bijna €17.000.

De Arnhemse rechter kan in de relevante wetgeving alleen geen regel vinden die stelt dat alleen de uitgaven ná de schenking belastingvrij zijn. De enige regel is dat de ton moet worden uitgegeven aan een eigen huis: het kopen ervan, een verbouwing, aflossen op de hypotheek, of het afkopen van de erfpacht. De vrouw hoeft de naheffing dus niet te betalen. De Belastingdienst laat via een woordvoerder weten de uitspraak te bestuderen.

De jubelton is na 2013 afgeschaft, maar inmiddels weer opnieuw ingevoerd. Iedere volwassene mag tot zijn veertigste één keer belastingvrij een ton ontvangen (2019: €100.800) om in de eigen woning te steken. Vaak komt die schenking van de ouders, maar dat hoeft niet. Het bedrag moet binnen drie jaar worden uitgegeven.