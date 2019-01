Pfizer voelt afschrijvingen

Pfizer zette een negatief resultaat van 394 miljoen dollar in de boeken. Dat was een jaar eerder nog een winst van bijna 12,3 miljard dollar. De producent van onder meer de viagra-pil realiseerde een omzet van bijna 14 miljard dollar in de verslagperiode, tegen 13,7 miljard dollar een jaar eerder.

Het is het eerste handelsbericht dat de nieuwbakken topman Albert Bourla presenteerde. Hij nam recent het roer over van zijn voorganger Ian Read. De prognose die de nieuwe bestuurder in zijn handelsbericht uitsprak kon beleggers in ieder geval niet bekoren. Pfizer voorziet een winst per aandeel in een bandbreedte van 2,82 dollar tot 2,92 dollar bij een marktverwachting van 3,04 dollar. De omzet komt waarschijnlijk uit in een range van 52 miljard dollar tot 54 miljard dollar.