3M stelt winstverwachting 2019 neerwaarts bij

3M verwacht nu voor dit jaar een winst per aandeel van 10,45 dollar tot 10,90 dollar. Eerder werd een bandbreedte gehanteerd van 10,60 dollar tot 11,05 dollar. Daarbij wijst 3M ook op tegenwind bij een recente overname. Verder rekent het Amerikaanse concern op een groei van de autonome omzet met 1 tot 4 procent. Hier werd eerder 2 tot 4 procent verwacht. De onderneming gaf aan wel gepositioneerd te zijn voor een succesvol 2019.

In het vierde kwartaal zette het bedrijf een omzet in de boeken van 7,9 miljard dollar, een daling van 0,6 procent op jaarbasis. Op eigen kracht ging de omzet met 3 procent omhoog, maar de effecten van onder meer wisselkoersen speelden een negatieve rol. De nettowinst bedroeg 1,3 miljard dollar, tegen 523 miljoen dollar een jaar eerder toen een last werd genomen voor de Amerikaanse belastinghervormingen.