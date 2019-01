Nieuw in Nederland: betalen met Fitbit

Langzaamaan komen daarmee ook in ons land de alternatieven op voor betalen met de bankpas zelf. ABN Amro experimenteert al een tijdje met ringen en armbanden waarin een betaalchip zit verwerkt, met dezelfde technologie als contactloos betalen. En nu komen daar dus betalingen per horloge bij.

Nederland is niet het eerste land waar de dienst Fitbit Pay wordt aangeboden – er zijn al twintig andere landen waar betalen met die smartwatch kan. Apple en Google hebben op hun eigen ’slimme horloges’ ook betaalfuncties zitten, maar die werken in Nederland nog niet.

Fitbit Pay is gratis als je al een pinpas van Rabobank hebt. Creditcards van Rabo volgen later. Bij ABN Amro kun je zowel je pinpas als creditcard op de dienst aansluiten, maar betaal je wel vijftig cent per maand. ICS geeft alleen maar creditcards uit, onder meer die van de Bijenkorf.