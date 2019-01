Wall Street blijft dicht bij huis

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,2 procent hoger op 24.574 punten. De brede S&P 500 ging een fractie omhoog tot 2643 punten en schermenbeurs Nasdaq verloor 0,1 procent tot 7076 punten.

De nieuwe handelsgesprekken met China, die later deze week plaatsvinden in Washington, worden overschaduwd door perikelen rond het Chinese technologiebedrijf Huawei. Justitie in de VS heeft Huawei aangeklaagd in verband met het stelen van handelsgeheimen en het schenden van sancties tegen Iran. Peking hekelt het proces, dat oneerlijk en immoreel zou zijn.

Industrieel concern 3M ging in de eerste handelsminuten 3 procent omhoog. De onderneming is met beter dan verwachte resultaten voor het afgelopen boekjaar naar buiten gekomen. Harley-Davidson leverde ruim 7 procent aan waarde in. De motorfietsenbouwer heeft vorig jaar weer minder iconische motoren aan de man gebracht. Harley ervoer daarbij extra druk door de importheffingen van president Donald Trump.

Andere bedrijven die met cijfers kwamen waren onder meer defensieconcern Lockheed Martin (min 1,6 procent), telecombedrijf Verizon Communications (min 3,7 procent), farmaceut Allergan (min 6,1 procent), biotechnoloog Biogen (min 0,8 procent) en truckbouwer Paccar (plus 3,5 procent).