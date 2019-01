'Wall Street gaat licht hoger openen'

Justitie in de VS heeft maandag aanklachten ingediend tegen Huawei en de in Canada gearresteerde financieel topvrouw Meng Wanzhou. De beschuldigingen hebben betrekking op samenzwering om handelsgeheimen te stelen en het schenden van sancties tegen Iran. Peking hekelt het proces, dat oneerlijk en immoreel zou zijn. De strubbelingen werpen een schaduw over de nieuwe handelsgesprekken tussen China en de VS later deze week.

Ook is er oog voor de Amerikaanse maatregelen tegen de regering van president Nicolás Maduro in Venezuela. Om hem verder onder druk te zetten heeft Washington sancties ingesteld tegen PDVSA, het staatsoliebedrijf van het Latijns-Amerikaanse land.

3M

Industrieel concern 3M stelde de winstverwachting voor 2019 neerwaarts bij, mede vanwege meer uitdagende marktomstandigheden. Wel lijkt 3M hoger te openen, mogelijk omdat beleggers erger hadden verwacht. Farmaceut Pfizer leed in het afgelopen kwartaal verlies en kwam met een teleurstellende winstverwachting voor dit jaar. Pfizer lijkt lager te beginnen.

Motorfietsenmaker Harley-Davidson gaat een flink lagere opening tegemoet, door tegenvallende resultaten. Andere bedrijven die met cijfers kwamen waren onder meer defensieconcern Lockheed Martin, telecombedrijf Verizon Communications, farmaceut Allergan, biotechnoloog Biogen en truckbouwer Paccar.

Apple

Nabeurs presenteert Apple zijn resultaten over het afgelopen kwartaal. De technologiegigant gaf begin dit jaar al een omzetwaarschuwing, vooral vanwege de afzwakkende vraag naar iPhones in China. Tegenvallende cijfers van industrieconcern Caterpillar en chipmaker Nvidia wakkerden maandag ook zorgen aan over de verder afkoelende groei in het Aziatische land.

Ondertussen begint de Federal Reserve aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. Naar verwachting laat de koepel van centrale banken de rentetarieven ongemoeid. Op macro-economisch vlak komen nieuwe cijfers over Amerikaanse huizenprijzen en het consumentenvertrouwen.

De New Yorkse aandelenbeurzen sloten maandag met verlies. De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent in het rood op 24.528,22 punten. De brede S&P 500 zakte 0,8 procent tot 2643,85 punten en schermenbeurs Nasdaq speelde 1,1 procent kwijt tot 7085,68 punten.