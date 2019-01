May wil toch terug naar EU over 'backstop'

Ze kan anders geen brexitdeal door het parlement aanvaard krijgen. Het gaat om de afwikkeling van de brexit in het Britse deel van Ierland (Noord-Ierland), dat een grens met EU-lid Ierland heeft. Deze 'backstop' is in het bestaande akkoord over de brexit een doorn in het oog van zowel voor- als tegenstanders van de brexit.

De EU heeft gezegd de tekst van het akkoord niet meer te willen wijzigen. Een Brits conservatief parlementslid, Graham Brady, heeft daarom al 'een inlegvel' gesuggereerd. De brexitcoördinator van het Europese Parlement, Guy Verhofstadt, heeft dinsdag in de krant The Independent beklemtoond dat het parlement niet zal instemmen met wijzigingen in de tekst. Voor de geldigheid van een brexitdeal is de instemming van het Europese Parlement nodig.

Het Lagerhuis is dinsdag begonnen zich weer te buigen over de brexit, nadat het in een vrijwel ongekend grote meerderheid 16 januari de oorspronkelijke brexitdeal van May had weggestemd. Enkele parlementariërs proberen dinsdagavond met hun motie het initiatief naar zich toe te trekken. Ze denken dat May de regie helemaal kwijt is en dat het parlement een no-dealbrexit onmogelijk moet maken. Brady lanceert naar verluidt een motie waarmee May wordt opgeroepen voor een andere regeling van de 'backstop' terug naar Brussel te gaan.