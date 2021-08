Column: groener glas zit niet in recyclen, maar in schonere productie

De ovens waarin glas gevormd wordt, draaien nog voor 80% op aardgas. Ⓒ ANP/HH

Het ’Fit for 55’-klimaatpakket van eurocommissaris Frans Timmermans was nog maar net gelanceerd of de eerste reacties stroomden binnen. De Europese brancheorganisatie voor producenten van glas liet er geen gras over groeien: „De glassector staat klaar om ons essentiële materiaal beschikbaar te maken voor deze transitie en tegelijkertijd nieuwe manieren te ontwikkelen om onze eigen industriële emissies te verlagen”, aldus Philippe Bastien, baas van Glass for Europe.