Tweede Kamer akkoord met collectieve schadevergoeding

’Voor burgers en bedrijven die massaal schade lijden, wordt het straks eenvoudiger om hun schade vergoed te krijgen. Nu vraagt dat in de meeste gevallen nog een lange adem en is kostbaar’, meldt minister Sander Dekker op de website van de Rijksoverheid.

Consumenten kunnen bijvoorbeeld een schadevergoeding krijgen voor een woekerpolis, of auto’s waarmee gesjoemeld is.

Historisch moment

’Een historisch moment voor Nederlandse consumenten’, noemt de Consumentenbond de beslissing. De rechter kan voortaan in één procedure bepalen of een bedrijf regels heeft overtreden en wat een gepaste schadevergoeding is. Alle gedupeerden hebben daar vervolgens recht op.

Op dit moment is het zo dat belangenorganisaties wel namens een groep consumenten een zaak mag voeren, maar als de rechter heeft vastgesteld dat een bedrijf aansprakelijk is, moeten de partijen nogmaals om tafel om tot een schikking te komen. Lukt dit niet, dan moeten gedupeerden individueel naar de rechter. Die drempel is voor velen te hoog.