Ex-staatssecretaris Van Rijn wordt hoofd toezichtsraad AFM

Van Rijn trad in februari toe tot de toezichtsraad, waarbij hij door Rosenmöller werd omschreven als ,,bestuurlijk zwaargewicht''. De benoeming van de voormalig PvdA-politicus tot voorzitter zorgt volgens de AFM voor continuïteit bij het interne toezicht op de waakhond.

Van Rijn is op dit moment voorzitter van de raad van bestuur bij de ziekenhuisgroep Reinier Haga Groep. Tussen 2012 en 2017 was hij staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarvoor was hij onder andere topman van pensioenuitvoerder PGGM.