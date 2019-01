Contract bouwers voor opdracht Schiphol

Schiphol - Bouwbedrijven BAM, Heijmans en VolkerWessels hebben definitief langlopende opdrachten van luchthaven Schiphol gekregen. Met de deals, die een looptijd van maximaal negen jaar hebben, is tussen de 2,5 miljard en 3,5 miljard euro gemoeid. De ondernemingen waren in augustus als voorkeurskandidaten aangewezen en hebben in de afgelopen periode hun plannen verder uitgewerkt.