Wall Street zoekende na reeks bedrijfscijfers

De Dow-Jonesindex stond rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,3 procent hoger op 24.607 punten. De brede S&P 500 ging 0,1 procent omlaag tot 2641 punten en schermenbeurs Nasdaq verloor 0,7 procent tot 7038 punten.

De nieuwe handelsgesprekken met China, die later deze week plaatsvinden in Washington, worden overschaduwd door perikelen rond het Chinese technologiebedrijf Huawei. Justitie in de VS heeft Huawei aangeklaagd in verband met het stelen van handelsgeheimen en het schenden van sancties tegen Iran. Peking hekelde het proces, dat oneerlijk en immoreel zou zijn.

3M

Industrieel concern 3M ging 1,9 procent omhoog. De onderneming is met beter dan verwachte resultaten voor het afgelopen boekjaar naar buiten gekomen. Farmaceut Pfizer moest flink afschrijven op een aantal medicijnen en leed een verlies. Ook vielen de prognoses voor 2019 tegen. Pfizer ging toch 2,5 procent omhoog.

Branchegenoot Allergan leed een fors verlies en werd 6,5 procent lager gezet. Biofarmaceut Biogen deed het wel beter dan verwacht, en won 0,9 procent aan waarde.

Harley-Davidson

Harley-Davidson leverde 7,6 procent in. De motorfietsenbouwer heeft vorig jaar wederom minder van zijn iconische motoren aan de man gebracht. Harley ervoer daarbij extra druk door de importheffingen van president Donald Trump.

Andere bedrijven die met cijfers kwamen waren onder meer defensieconcern Lockheed Martin (plus 0,2 procent), dat dankzij sterke verkopen van raketten de omzet en winst zag stijgen. Telecombedrijf Verizon Communications (min 2,4 procent) voerde zijn omzet wel op, maar door hogere kosten bleef de winst achter. Truckbouwer Paccar steeg 4,3 procent. Het moederbedrijf van DAF profiteerde van economische rugwind in de VS en Europa en haalde een recordomzet en -winst.

De euro was 1,1426 dollar waard tegen 1,1428 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 2,5 procent tot 53,27 dollar. Brentolie kostte 2,3 procent meer op 61,28 dollar per vat.