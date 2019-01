Omgevingsraad komt met advies over Schiphol

De omwonenden houden eraan vast dat tot 2023 Schiphol niet mag uitbreiden, zegt Kees van Ojik, die namens de bewoners onderhandelde binnen de Omgevingsraad. Tijdens een laatste vergadering voordat het advies verschijnt, moet duidelijk worden hoe de andere partijen binnen de Omgevingsraad hierop reageren en hoe het advies aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) precies zal luiden.

In een conceptrapport over de gevolgen van de groei van Schiphol staat dat het vliegveld kan groeien van het huidige maximum van 500.000 naar 540.000 vliegbewegingen per jaar zonder dat afbreuk wordt gedaan aan bestaande regels voor geluidshinder en luchtvervuiling.

Vraagtekens

President-directeur van Schiphol Dick Benschop kondigde bij de verschijning van dit rapport aan dat de luchthaven "gematigd en gecontroleerd" wil doorgroeien, maar betrokkenen zetten vraagtekens bij de conclusies van het rapport.

Voorzitter Hans Alders van de Omgevingsraad Schiphol, waarin naast omwonenden de luchtvaartsector, het bedrijfsleven, overheden en de milieubeweging zitten, zal woensdag het advies presenteren.