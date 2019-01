’China wil doorbraak in handelsconflict met VS’

Het stappenplan voorziet in concrete maatregelen voor zaken als het afschaffen van beperkingen op buitenlandse investeringen in China. Ook de bescherming van intellectueel eigendom staat op de lijst. Door specifieke acties en een tijdplan daarvoor af te spreken, kunnen beide partijen de voortgang in de gaten houden.

China wil graag een doorbraak in de handelsoorlog en zou daarom stevige concessies willen doen. Het Aziatische land heeft te maken met een afzwakkende economie en is bang voor werkloosheid als Amerikaanse bedrijven een deel van hun productie naar landen als Vietnam en India verplaatsen.