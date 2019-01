LIVE: Vastgoedmiljonair Hummel voor rechter

LIVE – Verslaggever Bart Mos is bij de rechtszaak aanwezig. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 09.00 uur).

Ook Hummels ex-vrouw Jeanette en twee vastgoed-taxateurs staan terecht. De taxateurs van het vermaarde kantoor DTZ Zadelhoff zouden een pand van Hummel opzettelijk vele miljoenen te laag hebben gewaardeerd. Het gaat om het Enschedese uitgaanscomplex Go Planet, dat onderdeel uitmaakte van het gezamenlijke vastgoedbedrijf van Hummel en Endstra. Na de liquidatie van de onderwereldbankier in 2004 moest dat bezit verdeeld worden tussen Hummel en de erven Endstra.

Dit leidde tot een slepend conflict dat pas drie jaar geleden werd afgewikkeld. Go Planet, met bowlingbaan en disco, werd door de taxateurs in 2007 gewaardeerd op €2,5 miljoen. In hetzelfde jaar verkocht Hummel het pand voor naar verluidt €2,4 miljoen aan een Zwitsers bedrijf, dat eigendom bleek van zijn ex-vrouw. Nog geen jaar later verkocht zij het complex voor €8 miljoen door aan Twentse ondernemers. Door de verkoop zouden zowel de Belastingdienst als de erven Endstra zijn gedupeerd. De twee taxateurs Eddy H. en Roy van der M. zijn tegenwoordig in dienst van Cushman & Wakefield, dat in 2016 DTZ Zadelhoff overnam.

