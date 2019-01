Cijfers Apple in lijn met verwachting

In het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar maakte het techbedrijf, bekend van de iPhones, een winst van $4,18 per aandeel, net boven de verwachting van $4,17. De omzet kwam uit op $84,3 miljard (ongeveer €74,8 miljard). Dat was in lijn met de verwachtingen, maar wel pas nadat die eerder deze maand door Apple flink naar beneden waren bijgesteld.

Apple kwam begin deze maand met een flinke omzetwaarschuwing naar buiten. Het techbedrijf rekende eerder nog op $89 tot $93 miljard, maar dat werd toen bijgesteld naar $84 miljard. Die verwachting kwam nagenoeg precies uit. De omzetverwachting voor het tweede kwartaal die Apple gisteravond naar buiten bracht, viel wel licht tegen. Het bedrijf rekent op $55 tot $59 miljard, de gemiddelde verwachting van analisten zat aan de bovenkant van die bandbreedte. Het aandeel Apple sprong na de cijfers nabeurs omhoog.

Teleurstellend

Topman Tim Cook noemt het in een eerste reactie ’teleurstellend’ dat Apple niet aan de originele omzetverwachting kon voldoen. Hij wijst wel op andere hoogtepunten, bijvoorbeeld dat er nu 1,4 miljard Apple-apparaten actief worden gebruikt.

In het afgelopen kwartaal haalde Apple weer verreweg de meeste omzet uit de verkopen van mobiele telefoons, net geen 52 miljard dollar. Dat is flink lager dan een jaar eerder, toen er nog voor 61 miljard dollar aan opbrengsten uit iPhones in de boeken werd gezet.