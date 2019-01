’Honderden banen weg bij Océ-printers’

Het personeel is daarover maandag al geïnformeerd, aldus de bonden in het FD over concern dat de afgelopen jaren verlies bleef maken door de achterblijvende ontwikkeling van analoog naar digitaal werkende printers.

Moederbedrijf Canon zou bovendien 10% op zijn kosten moeten bezuinigen, zo’n €35 miljoen.

Zwaarder dan verwacht

Verder zou Océ het accent verleggen van onderzoek en ontwikkeling naar de verkoop van zijn printers. Bij Océ werken 3.500 mensen, 2240 in Venlo.

Vakbond CNV noemt de ingreep zwaar, zij had gerekend op verlies van maximaal 200 banen.

De top van het concern klaagt volgens de krant ook over de cultuur bij Océ die te weinig op verkoop gericht zou zijn.