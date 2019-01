Banco Santander houdt stijgende lijn vast

Onder de streep hield Banco Santander na het vierde kwartaal bijna 2,1 miljard euro over. Opgeteld bij de voorgaande drie kwartalen was sprake van een winst van 7,8 miljard euro in heel 2018. Daarmee stegen de opbrengsten op jaarbasis met 18 procent. In vrijwel alle markten waar de bank actief is, liepen de zaken goed. De Britse tak van de bank kampte door de aanstaande brexit wel nog steeds met lastige marktomstandigheden.

Het Spaanse financiële concern presteerde niet alleen beter dan analisten hadden voorzien, de stevige winstsprong stelde Banco Santander ook in staat om zijn eigen kapitaalbuffer te verbeteren. In april zal de bank met een nieuwe strategie-update komen.