Winstgroei voor farmaceut Novartis

Het operationele resultaat van de onderneming steeg tot bijna 3,4 miljard dollar. Dat is een groei van 11 procent maar iets minder dan analisten in doorsnee hadden voorzien. De omzet dikte aan tot 13,3 miljard dollar, in lijn met de prognose van marktkenners.

In Nederland bleek onlangs dat Novartis de prijs voor een levensreddend medicijn tegen bepaalde vormen van kanker bijna heeft verzesvoudigd. Dat leidde tot een ,,intensief'' gesprek van het bedrijf met minister Bruno Bruins van Medische Zorg, waarin de farmaceut volgens de bewindsman niet kan uitleggen waarom het zo'n hoge prijs voor het middel vraagt.