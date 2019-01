Omzet KPN daalt verder

KPN kampt al langer met moeilijke marktomstandigheden. Maar over eventuele ingrepen in het personeelsbestand, waarover geruchten de ronde deden, rept de onderneming met geen woord.

Wel sprak topman Maximo Ibarra in de toelichting op de resultaten over een flexibele organisatie die nodig is om in de huidige markt te opereren.

"Groei van klanten die meerdere producten afnemen vertraagt iets"

Dit vindt DFT-verslaggever Wouter van Bergen:

„De omzetdaling van KPN tot €1,4 miljard is naar verwachting, de winst in het laatste kwartaal van 2018 valt iets lager uit dan gemiddeld was geraamd. Groei van aantal klanten dat meerdere producten afneemt vertraagt iets ten opzichte van voorgaand kwartaal.”

Het bedrijf behaalde afgelopen kwartaal een omzet uit voortgezette activiteiten van 1,4 miljard euro. Dat is 1,1 procent minder in vergelijking met een jaar eerder. De aangepaste winst steeg van 56 miljoen euro naar 62 miljoen euro.

