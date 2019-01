Omzet KPN daalt verder

KPN kampt al langer met moeilijke marktomstandigheden. Maar over eventuele ingrepen in het personeelsbestand, waarover geruchten de ronde deden, rept de onderneming met geen woord. Wel sprak topman Maximo Ibarra in de toelichting op de resultaten over een flexibele organisatie die nodig is om in de huidige markt te opereren. Ook sprak hij van eenmalige kosten die dit jaar gemaakt zullen worden. Die inspanningen zullen zich vanaf 2020 terugbetalen, zo beloofde hij.

Het bedrijf behaalde afgelopen kwartaal een omzet uit voortgezette activiteiten van 1,4 miljard euro. Dat is 1,1 procent minder in vergelijking met een jaar eerder. De aangepaste winst steeg van 56 miljoen euro naar 62 miljoen euro. Onder de streep resteerde een tekort van 45 miljoen euro. Dit is volgens KPN het gevolg van een herwaardering van DTA. Daarmee was volgens het telecombedrijf sprake van een eenmalige post van 107 miljoen euro.

Aandeelhouders

Voor dit jaar rekent KPN op een aangepast bedrijfsresultaat dat in lijn is met vorig jaar. Het bedrijf wil aandeelhouders een dividend van 0,12 euro per aandeel betalen.

KPN is overigens al langer bezig in de kosten te snijden om zo de felle concurrentie op de telecommarkt het hoofd te bieden. Het simpeler maken en verder digitaliseren van de organisatie, waardoor tevens banen verloren gaan, is al een paar jaar beleid bij KPN, zo zei Ibarra eerder.

Merknamen

Recent meldde het bedrijf dat het mes wordt gezet in zijn merknamen. Daardoor verdwijnen op termijn bekende namen als XS4ALL, Telfort en Yes Telecom. De aankondiging dat XS4ALL verdwijnt, leidde tot veel protesten bij XS4ALL-abonnees.