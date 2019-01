'KPN in focus op Amsterdamse beurs'

Aan het handelsfront beginnen de Verenigde Staten en China woensdag en donderdag aan een nieuwe ronde van handelsbesprekingen. Een delegatie onder leiding van de Chinese vicepremier Liu He is momenteel in Washington. De economische grootmachten hebben eerder een wapenstilstand afgesproken, waarbij geen nieuwe tarieven worden opgelegd. De deadline verloopt op 1 maart.

Op het brexitvlak wil het Britse parlement dat premier Theresa May opnieuw gaat praten met de EU. De parlementariërs willen dat de omstreden backstopregeling voor de Ierse grens van tafel gaat. Volgens EU-president Donald Tusk kan er echter geen sprake zijn van gemorrel aan de backstop, de regeling die moet garanderen dat er geen harde grens terugkeert tussen het Britse Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland.

Stevige concurrentie

Telecomconcern KPN blijft kampen met dalende omzetcijfers. Het bedrijf kent onder meer stevige concurrentie op de mobiele markt en minder opbrengsten uit diensten. Kenners hielden in doorsnee al rekening met een daling van de opbrengsten.

De Amerikaanse beursuitbater Nasdaq heeft ook een bod gedaan op Oslo Børs, na Euronext. Volgens het bedrijf steunt het bestuur van de Noorse beurs de Amerikanen en raadt het beleggers aan niet op het bod van Euronext in te gaan.

Europese bedrijven

Andere grote Europese bedrijven als Siemens, Banco Santander en Novartis kwamen ook met cijfers. De aandelen van de Europese toeleveranciers aan Apple zullen daarnaast mogelijk reageren op de kwartaalcijfers van de iPhone-maker. Het Amerikaanse technologieconcern heeft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar aan zijn eigen, recent bijgestelde verwachtingen voldaan.

Vopak zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. HSBC schroefde zijn aanbeveling voor het tankopslagbedrijf op.

De euro noteerde op 1,1432 dollar, tegen 1,1428 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie stond vlak op 53,29 dollar en Brentolie noteerde onveranderd op 61,32 dollar per vat.