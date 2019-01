Nasdaq doet overnamebod op Oslo Børs

Het bod van Nasdaq bedraagt omgerekend bijna 674 miljoen euro in contanten, terwijl het voorstel van Euronext op circa 625 miljoen euro ligt. Nasdaq zegt de steun te hebben van aandeelhouders met ruim een derde van de stukken van Oslo Børs, waaronder de twee grootste aandeelhouders van het bedrijf.

Nasdaq zou met een overname van Oslo Børs zijn positie in Scandinavië nog verder versterken. Het bedrijf is eigenaar van de beurzen in Denemarken, Zweden en Finland.

Tegenbieders

Euronext had zich met zijn voorstel verzekerd van de steun van aandeelhouders met ruim 50 procent van de stukken. Oslo Børs had mogelijke tegenbieders uitgenodigd ook met voorstellen te komen. Bronnen hadden eerder al gemeld tegen zakenkrant Financial Times dat Nasdaq interesse had om zich te mengen in de overnamestrijd. Ook het Britse London Stock Exchange (LSE) zou een bod bekijken.

In een toelichting wijst Oslo Børs op verschillende redenen om het bod van Nasdaq te steunen, waaronder regelgeving en merkbehoud. Verder stelt het bedrijf dat een combinatie van Nasdaq en Oslo Børs zal leiden tot een versterking van Scandinavië als kapitaalmarkt.

Noorse autoriteiten

De overname van Oslo Børs moet wel worden goedgekeurd door de Noorse autoriteiten. Dinsdag werd nog bekend dat een Noorse parlementariër wil dat de overheid een stokje steekt voor het bod van Euronext op Oslo Børs. Volgens het conservatieve parlementslid Ove Trellevik kan de functie van de Noorse beurs als kapitaalmarkt in het geding komen bij een overname door Euronext.