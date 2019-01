Nieuwe benoemingen bij Randstad

De Canadese Galipeau, sinds 2012 lid van de raad van bestuur, vertrekt na 23 jaar bij Randstad. Topman Jacques van den Broek zegt die keuze te betreuren, gezien haar staat van dienst als eindverantwoordelijke in Noord-Amerika.

Henderson is op dit moment topvrouw van het onderdeel Sourcesight van Randstad. Als directielid wordt ze de eindverantwoordelijke voor Global Businesses. De Amerikaanse Fichuk komt over van marktonderzoeker Nielsen, waar ze strategisch directeur was voor ontwikkelde markten. Bij Randstad gaat ze aan de slag als topvrouw voor Noord-Amerika.