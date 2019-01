Wärtsilä snijdt in personeelsbestand

De reorganisatie zal plaatsvinden bij alle bedrijfsactiviteiten en ondersteunende functies en komt neer op circa 6 procent van het personeelsbestand van meer dan 19.000 in ruim tachtig landen. De ingreep kost het bedrijf, dat ook in Nederland actief is, 75 miljoen euro. De beoogde kostenbesparingen moeten tegen het einde van 2020 volledig worden gerealiseerd.

Wärtsilä wijst op veranderende marktomstandigheden en uit zijn bezorgdheid over de handelsspanningen, geopolitieke onzekerheid en volatiliteit. Het banenverlies is volgens het bedrijf pijnlijk maar noodzakelijk om sterk en concurrerend te blijven. Het concern wil zich meer richten op dienstverlening. De Finse onderneming kwam ook met cijfers. De omzet steeg in 2018 met 5 procent tot bijna 5,2 miljard euro. Het operationeel resultaat was stabiel op 577 miljoen euro.