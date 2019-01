Beurzen positief: Arcelor leidt, KPN beperkt verlies

De AEX noteerde rond 11:00 uur 0,4% winst bij 517,1 punten. De AMX-index boekte toen 0,4% toename bij 725,3 punten.

Nederlandse producenten verliezen vertrouwen, zo bleek uit de laatste cijfers.

De DAX in Duitsland ging 0,2% terug, de CAC-40 in Frankrijk won 0,5%, de FTSE 100 in Londen steeg 0,9%.

Premier May moet na een verhit parlementsdebat terug naar Brussel. De Britse parlementariërs willen dat de omstreden backstopregeling voor de Ierse grens van tafel gaat. Volgens EU-president Donald Tusk kan er echter geen sprake van zijn, de Europese landen wensen geen harde grens meer tussen het Britse Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland.

De euro ging een fractie terug tegen de dollar bij $1,14.

Op Wall Street sloot de Nasdaq met 0,8% verlies, de S&P 500 zakte 0,2% en de Dow Jones eindigde een fractie hoger. Futures voor opening van Dow staan vlak.

Vervolgens reageerde Azië wisselend: de Nikkei verloor 0,5%, de Hang Seng in Hongkong dikte met 0,4% aan.

De markt kijkt uit naar de handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en China die vandaag en donderdag worden voortgezet.

KPN stelt teleur

Bij de Amsterdamse hoofdfondsen meldde KPN (-1,6%) wederom teruglopende omzetcijfers. Degroof Petercam verlaagde het advies naar afbouwen, bij een koersdoel van €2,50. RBC, Jefferies en ING noemen de kwartaalresultaten iets boven of op verwachtingen. Maar de kasstroom Sectorgenoot Telenor verhoogde het dividend ondanks een winstdaling.

Staalmaker ArcelorMittal won 2,1%, mede op een herstellende grondstoffenmarkt. De ramp met de Braziliaanse dam bij producent Vale heeft de ijzerertsprijs met 2% verhoogd. De geplande overname van het Indiase Essar kreeg bij de rechter enige versnelling.

Netwerkbedrijf Altice steeg 1,8%. Het zou een forse investering in de Franse start-up Molotov doen, meldt Techcrunch.

Chipmachinemaker ASML (+1,1%) reageerde op een positieve rating van kredietbeoordelaar Fitch. In zijn markt won het aandeel Apple dinsdagavond ondanks minder iPhone-verkopen.

Shell steeg 0,6%. Brentolie bleef steken bij $61,30 per vat. Tankopslagbedrijf Vopak werd 0,9% duurder. HSBC verhoogde zijn aanbeveling.

Bij de middelgrote fondsen noteerde Besi 1,7% winst, profiterend van de Apple-resultaten.

Alumniumverwerker Aperam koerste in de Midkap met 3,3% opgang bovenin.

Air France KLM steeg 0,4%. Bij onderdeel KLM wordt intern gestreden over de opvolging van de ceo.

Ook bodemonderzoeker Fugro en chiptoeleverancier ASMI deden met 1% winst relatief goede zaken.

TKH Group en Takeaway bleven hier met een verlies van 0,8% onderin het meest achter. De maaltijdbezorger kreeg een nieuw koopadvies van Degroof Petercam dankzij een fors stijgende cashpositie.

Euronext (-2,2%) reageerde op het bod van de Amerikaanse beursuitbater Nasdaq op Oslo Børs. Beursuitbater Euronext deed eerder een bod. Het bestuur zou het bod van Nasdaq ondersteunen.

Afvalverkwerker Renewi krijgt mogelijk een beursnotering in Amsterdam.

Meer financieel nieuws via je e-mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!