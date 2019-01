Shell bezorgt AEX hoger slot

De AEX-index eindigde 0,7% hoger op 518,48 punten. De beursgraadmeter bereikte trouwens in de middag bij een stand van 519,89 het hoogste punt van deze maand. De Midkap steeg 0,6% naar 726,86 punten. De koersenborden in Londen (+1,4%) en Parijs (+0,7%) kleurden groen, terwijl Frankfurt 0,4% in het rood dook.

„De ondertoon op de beurzen is licht positief”, zei beleggingsstrateeg Simon Wiersma (ING). Volgens Wiersma zijn beleggers deze maand positiever geworden, omdat Fed-voorzitter Jerome Powell waarschijnlijk minder hard op de rem gaat trappen. De algemene verwachting is dat de centrale bankier de rente in VS vanavond ongewijzigd laat. Beleggers hebben eveneens positieve verwachtingen van de onderhandelingen tussen de VS en China, die vanaf vandaag plaatsvinden.

De angst voor de Brexit was vandaag nauwelijks zichtbaar op de beurs, benadrukte ING-strateeg Wiersma. De Britse premier Theresa May moest na een verhit parlementsdebat op dinsdagavond terug naar Brussel. De Britse parlementariërs willen dat de omstreden backstopregeling voor de Ierse grens van tafel gaat. Volgens EU-president Donald Tusk kan er echter geen sprake van zijn, de Europese landen wensen geen harde grens meer tussen het Britse Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland.

De Amerikaanse beurzen koersten aan het einde van de middag 0,7% tot 1,3% hoger. Technologiereus Apple kwam dinsdagavond met kwartaalcijfers die bepaald niet tegenvielen. Vanmiddag rapporteerde vliegtuigbouwer Boeing recordresultaten.

In de AEX meldde KPN (+0,8%) wederom teruglopende omzetcijfers. Vermogensbeheerder Degroof Petercam verlaagde in reactief op de jaarcijfers het beleggingsadvies voor het aandeel KPN naar ’afbouwen’, bij een koersdoel van €2,50. RBC, Jefferies en ING noemen de kwartaalresultaten iets boven of op verwachtingen.

Biotechnologiebedrijf Galapagos (-2,7%) was de grootste verliezer onder de hoofdfondsen. Signify leverde 0,5% in. De verlichtingsproducent publiceert vrijdag jaarcijfers.

Altice Europe (+2,8%) was de grootste stijger onder de hoofdfondsen. Het kabel- en telecomconcern zou een forse investering in de Franse start-up Molotov doen, meldt Techcrunch.

De hogere olieprijs betekende goed nieuws voor beurszwaargewicht Royal Dutch Shell (+1,1%). Shell komt donderdagochtend trouwens met de jaarcijfers. Ook levensmiddelenconcern Unilever (+0,4%) rapporteert dan de jaarresultaten.

Staalmaker ArcelorMittal won 1,6%, mede op een herstellende grondstoffenmarkt. De ramp met de Braziliaanse dam bij producent Vale heeft de ijzerertsprijs met 2% verhoogd. De geplande overname van het Indiase Essar kreeg bij de rechter enige versnelling.

Vopak pluste 0,2%. Het tankopslagconcern ontving een koopadvies van zakenbank HSBC, inclusief een koersdoel dat werd verhoogd van €41 naar €52.

Chipmachinefabrikant ASML (+0,6%) profiteerde van de positieve kwartaalcijfers van Apple. Ook Besi (+1,5%) lag er daardoor opgewekt bij in de Midkap. Vastgoedfonds Eurocommercial Properties (+2,4%) was de sterkste stijger onder de Midkappers.

Air France KLM vloog 0,5% hoger. Bij KLM wordt intern gestreden over de positie van topman Pieter Elbers.

Adyen werd 1,3% teruggezet. De betalingsdienstverlener had last van tegenvallende groeicijfers van branchegenoot Wirecard. Voedingsmiddelengroothandel Sligro (-1,6%) bevond zich eveneens in de onderste regionen van de Midkap.

Het lokaal genoteerde Euronext ging 1,2% achteruit na het bod van €674 miljoen van de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq op Oslo Børs. Nasdaq biedt daarmee meer dan Euronext, dat onlangs een bod van €625 miljoen uitbracht op de Noorse beurs.

Beleggers kunnen in de loop van dit jaar mogelijk een nieuwkomer verwelkomen op het Damrak. Afvalverwerker Renewi overweegt namelijk een beursnotering in Amsterdam.

