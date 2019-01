'Altice overweegt overname streamingplatform'

Het bedrag dat met de beoogde investering is gemoeid, wordt niet bekendgemaakt. Maar bijvoorbeeld nieuwswebsite TechCrunch spreekt van een investering van honderden miljoenen. Het geld is bedoeld om Molotov uit te laten groeien tot een belangrijke speler op vlak van zogeheten over-the-top-televisie, oftewel tv-programma's die via verschillende apparaten zoals tablets of telefoons te bekijken zijn.

Molotov zou zowel in Frankrijk als in het buitenland een speler van belang moeten worden, citeert de krant Le Figaro topman Patrick Drahi van Altice. Molotov, dat 7 miljoen gebruikers zegt te hebben, had afgelopen najaar nog een geschil met Altice. De twee partijen konden het niet eens worden over de verdeling van bepaalde opbrengsten, maar nu lijkt de ruzie bijgelegd.