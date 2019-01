Euronext omlaag na tegenbod op Oslo Børs

Het bod van Nasdaq bedraagt omgerekend bijna 674 miljoen euro in contanten, terwijl het voorstel van Euronext op circa 625 miljoen euro ligt. Nasdaq zegt de steun te hebben van aandeelhouders met ruim een derde van de stukken van Oslo Børs, waaronder de twee grootste aandeelhouders van het bedrijf. Euronext had zich met zijn voorstel verzekerd van de steun van aandeelhouders met ruim 50 procent van de stukken.

Analisten van ING constateren dat Nasdaq in theorie alleen een minderheidsbelang kan krijgen. Ze wijzen er echter ook op dat ook het Noorse ministerie van Financiën over de zaak zal beslissen, op advies van de financiële waakhond in het land. Een situatie waarbij ongeveer een derde of meer van de aandeelhouders het Euronext-bod weigert, zal daarbij niet leiden tot een optimale eigendomsstructuur.

ING hanteert een buy-advies op Euronext, dat omstreeks 09.30 uur 2,7 procent lager stond op 53,05 euro. Overigens maakte Deutsche Bank bekend het aandeel Euronext te gaan volgen met een koopadvies.